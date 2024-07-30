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02:01, 31 июля 2024Россия

«Жемчужный прапорщик» побывал на СВО и получил орден Мужества

Бывший полицейский Вадим Бойко побывал на СВО и получил орден Мужества
Вадим Бойко, 2013 год

Вадим Бойко, 2013 год. Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Бывший полицейский Вадим Бойко, которого окрестили «Жемчужным прапорщиком», побывал в зоне специальной военной операции (СВО) и получил после возвращения оттуда орден Мужества. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт.

По его словам, Бойко — ветеран боевых действий и ветеран МВД, который ушел добровольцем на СВО. Указом президента Владимира Путина его наградили орденом Мужества за «отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга».

В настоящее время Бойко находится в Петербурге в отпуске по ранению, уточняет «Фонтанка».

Бойко получил прозвище «Жемчужный прапорщик» в 2010 году. Во время митинга 31 июля за свободу собраний он обозвал протестующих хорьками и ударил одного из них дубинкой. На руке у полицейского были четки, которые приняли за жемчужный браслет. В 2011 году он был приговорен к 3,5 годам заключения условно.

Он также получал условные сроки в 2014 и 2021 годах — за стрельбу в одном из петербургских кафе и избиение полицейского.

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      Марина Совина
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