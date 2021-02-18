«Жемчужный прапорщик» избежал колонии за нокаут полицейского

Бывший полицейский Вадим Бойко, которого окрестили «Жемчужным прапорщиком» после того, как он попал на видео с несанкционированного митинга с браслетом на руке, похожим на жемчужный, избежал колонии за нокаут силовика. Об этом сообщает объединенная пресс-служа судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Красногвардейский районный суд Петербурга признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Бойко извинился перед потерпевшим. Его приговорили к полутора годам условно с испытательным сроком два года.

По данным следствия, 18 сентября 2020 года пьяный Бойко в дежурной части отдела полиции в Петербурге на почве внезапно возникшей личной неприязни ударил в челюсть помощника оперативного дежурного. В результате потерпевший испытал боль, ему было причинено телесное повреждение в виде кровоподтека. Очевидцы рассказывали, что «жемчужный прапорщик» отправил потерпевшего в нокаут. Врачи скорой диагностировали у него черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. Рапорт о нападении направили в Следственный комитет.

Бойко был помещен под домашний арест 22 сентября 2020 года.

Он получил прозвище «Жемчужный прапорщик» после того, как летом 2010 года в интернете появился видеоролик, на котором он с браслетом на руке, похожим на жемчужный, обзывает участников несанкционированной акции в Петербурге «хорьками» и бьет одного из них дубинкой. За превышение должностных полномочий он был осужден на 3,5 года условно с испытательным сроком два года.

В 2014 году бывший полицейский получил еще один условный срок за стрельбу в кафе Санкт-Петербурга.