Избивший полицейского Жемчужный прапорщик помещен под домашний арест

Жемчужный прапорщик Вадим Бойко, избивший оперативника в отделении полиции в Санкт-Петербурге, помещен под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города, передает «Интерфакс».

Следствие утверждает, что Бойко 18 сентября «нанес один удар рукой в область лица оперативному дежурному, от чего последний испытал физическую боль». В отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ему уже предъявлено обвинение.

Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании Бойко меры пресечения и поместил его под домашний арест до 17 ноября.

Ранее очевидцы рассказали, что Бойко «отправил потерпевшего в нокаут». Врачи скорой диагностировали у него черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. Рапорт о нападении направили в Следственный комитет.

Бойко получил прозвище Жемчужный прапорщик после того, как летом 2010 года в интернете появился видеоролик, на котором он с браслетом на руке, похожим на жемчужный, обзывает участников несанкционированной акции в Петербурге «хорьками» и бьет одного из них дубинкой. За превышение должностных полномочий он был осужден на 3,5 года условно с испытательным сроком два года.

В 2014 году бывший полицейский получил еще один условный срок за стрельбу в кафе Санкт-Петербурга.