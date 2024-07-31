Администрация российской турбазы обвинила диких кроликов и туристов во вспышке ротавируса

Вспышка ротавирусной инфекции произошла на турбазе в Республике Алтай

На одной из турбаз в Республике Алтай произошла вспышка ротавирусной инфекции. Администрация учреждения обвинила в этом туристов и диких кроликов, пишет Telegram-канал «Shot проверка».

По словам одного из пострадавших, во время отдыха вся его семья подхватила инфекцию. Несколько десятков людей в отзывах также жаловались на высокую температуру, диарею и тошноту, а также отсутствие уборки и антисанитарию.

В свою очередь, администрация турбазы якобы обвинила туристов в том, что они контактировали с дикими кроликами и недостаточно мыли руки.

Очевидцы также сообщали, что скорая помощь довольно часто приезжала на базу, однако в один момент медики якобы стали отказываться от вызовов, аргументируя тем, что на месте вспышка инфекции. На данный момент комплекс закрыт из-за бактерий, которых обнаружили в воде. Отмечается, что у персонала турбазы отсутствовали сведения о медосмотре.

Ранее более 30 человек подхватили острую кишечную инфекцию из-за бутилированной воды, которую разливали в Сысертском районе Свердловской области.