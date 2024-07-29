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10:36, 29 июля 2024Россия

Более 30 россиян подхватили острую кишечную инфекцию из-за бутилированной воды

На Урале более 30 человек подхватили инфекцию из-за бутилированной воды

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Более 30 человек подхватили острую кишечную инфекцию из-за бутилированной воды, которую разливали в Сысертском районе Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, судебные приставы закрыли цех в уральском поселке Первомайский на 30 суток. В заведении царили антисанитарные условия — сотрудники не мыли руки, поскольку на работе отсутствовал умывальник. Они пользовались только антисептиком.

За чистотой помещений и оборудования в цехе также никто не следил, в здании бегали грызуны и летали насекомые. Документов о безопасности и качестве воды у руководства не было.

Ранее сообщалось, что шесть рабочих отравились газом на стройке в Екатеринбурге. По факту случившегося была назначена проверка. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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