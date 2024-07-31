Артемий Лебедев заступился за пародию на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады

Артемий Лебедев не согласился с критикой пародии на «Тайную вечерю» на Олимпиаде

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев не согласился с критикой церемонии открытия Олимпиады-2024, в которой многие усмотрели пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». На эту тему он высказался в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев пошутил, что на церемонии был представлен «весь отдел психических отклонений международного классификатора болезней». Вместе с тем дизайнер выразил недоумение из-за возмущений, которые вызвала церемония открытия.

«Мы, вообще-то, из такой страны, где раньше атеизм был просто официальным (...). При этом еще буквально недавно, в моем детстве, снимали мультфильм "Падал прошлогодний снег", и там замечательная сцена, где мужик сидит за столом, тоже изображает "Тайную вечерю". Ничего страшного, можно было вполне это делать», — заступился дизайнер за церемонию.

Лебедев также счел, что церемония открытия Олимпиады-2024 является примером европейского площадного искусства, которое нередко обыгрывало табуированные темы, связанные с функциями человеческого организма. «Те люди, которые считают, что открытие Олимпиады во Франции каким-то образом плюнуло им в душу или как-то задело их мораль, могут пойти ***, потому что они ничего не понимают в веселье. А французы — это те люди, которые умеют веселиться», — добавил он.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 26 июля в Париже. В одной из миниатюр многие зрители усмотрели намек на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», это вызвало широкую критику в адрес организаторов и актеров. При этом сами организаторы поначалу отрицали связь миниатюры с «Тайной вечерей».