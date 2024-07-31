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17:06, 31 июля 2024Экономика

Бакальчук развеял главный миф о Wildberries

Бакальчук: статус «основательница Wildberries» был элементом маркетинга
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Статус Татьяны Бакальчук как единоличной основательницы Wildberries был элементом маркетинга. Главный миф о создании маркетплейса развеял супруг гендиректора компании Владислав Бакальчук, его слова приводит Shot.

По словам предпринимателя, он не жалеет о том, что сосредоточился на общем бизнесе и все годы работал в тени Татьяны.

«Для меня всегда была главной семья, а не громкие заголовки про компанию, которую якобы основала в одиночку моя супруга. Мы основали компанию вместе. Статус "основательница Wildberries" всегда был элементом маркетинга, пиара — образ self-made woman помогал нам в развитии и продвижении», — пояснил он.

Как заявил Бакальчук, решение сосредоточить усилия на развитии маркетплейса приняли совместно. Добиться мощного толчка в развитии удалось переключив фокус с IT-компании Владислава и вложив в Wildberries 12 миллионов рублей.

«История про 700 долларов, на которые Татьяна якобы открыла компанию, конечно, очень красивая. Но в то время мы не считали, сколько именно вложили в бизнес, — был наш общий семейный бюджет, и значительная его часть уходила на развитие», — подчеркнул он.

Бакальчук заявил о проблемах в семье 23 июля — по его словам, супруга попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом. Сама Татьяна опровергла это утверждение. «Это не рейдерский захват. Это развод», — заявила она, отметив, что все действия с самого начала были согласованы с супругом.

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      Вячеслав Агапов
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