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16:35, 31 июля 2024Культура

Бакальчук захотела процитировать певицу Алсу на фоне ситуации с разводом

Бакальчук сравнила свой развод с ситуацией в семье певицы Алсу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Основательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук раскрыла подробности о своем разводе и сравнила его с ситуацией, которая произошла в семье певицы Алсу. Ее слова приводит KP.RU.

На вопрос о том, правда ли, что переговоры о слиянии Wildberries с Russ проходили без участия мужа Бакальчук Владислава, и он узнал о происходящем только после одобрения сделки, основательница маркетплейса ответила отрицательно. «Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом — "врет". Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать», — сказала бизнесвумен.

О начале бракоразводного процесса в семье основателей маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и пожаловался, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.

В июне Алсу намекнула на роман экс-супруга, азербайджанского предпринимателя Яна Абрамова, с моделью и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Исполнительница прокомментировала новость со словами Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

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      Варвара Кошечкина
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