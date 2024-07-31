Беременная жена Джастина Бибера показала видео в прозрачном платье

Модель Хейли Бибер показала видео в желтом прозрачном платье длины макси

Дочь актера Стивена Болдуина, американская модель Хейли Бибер показала видео в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя беременная жена канадского певца Джастина Бибера вышла на публику в желтом прозрачном платье длины макси без бретелей. При этом сквозь данный наряд просвечивало нижнее белье звезды. Вдобавок она собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки. Среди прочего, ее шею украшала блестящая подвеска.

Ее супруг, в свою очередь, надел черные свободные штаны, белую оверсайз-футболку и зеленую неоновую шапку. Известно, что пара посетила званый ужин на открытом воздухе.

Ранее Хейли Бибер снялась в откровенных образах для журнала. На размещенных кадрах манекенщица примерила черный бюстгальтер, трусы и прозрачные колготки французского бренда Saint Laurent.