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06:30, 31 июля 2024Наука и техника

В дешевых смартфонах появится полноценный 5G

Чип Snapdragon 4s Gen 2 ускорит недорогие Android-смартфоны

Фото: Rohit Tandon / Unsplash

Американская компания Qualcomm представила новый 5G-процессор для недорогих смартфонов. На это обратило внимание издание Android Central.

Чип Snapdragon 4s Gen 2 является упрощенной версией флагманского процессора Snapdragon 4 Gen 2, который вышел в 2023 году. Новый процессор предназначен для использования в недорогих устройствах. По словам представителей Qualcomm, с выходом Snapdragon 4s Gen 2 на дешевых телефонах впервые появится полноценная связь 5G.

Журналисты медиа отметили, что производительные 5G-модели, как правило, встречаются только в дорогих Android-смартфонах. Новый чип может обеспечивать гигабитную скорость доступа в интернет — он поддерживает скорость загрузки до 2,5 гигабита в секунду. По оценкам специалистов Qualcomm, это в семь раз быстрее, чем у смартфонов с поддержкой 4G-связи.

«Мобильная платформа Snapdragon 4s Gen 2 — это значительный шаг вперед на пути к тому, чтобы сделать технологию 5G более доступной», — заявил старший вице-президент Qualcomm Крис Патрик. Также новый процессор имеет восемь ядер, поддерживает частоту до 2000 мегагерц и камеры разрешением до 80 мегапикселей. Первые смартфоны на базе нового чипа появятся до конца года.

В начале июля известный инсайдер Йогеш Брар предсказал, что новые Android-смартфоны окажутся заметно дороже актуальных моделей. Специалист связал это с выходом дорогого процессора Snapdragon 8 Gen 4.

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      Андрей Ставицкий
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