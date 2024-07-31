Четырехлетней девочке подали забрызганный кровью бургер

В США четырехлетней девочке продали бургер, забрызганный кровью

В США женщина решила подать в суд на ресторан, в котором ее дочери подали забрызганный кровью бургер. Об этом пишет WHN9.

Жительница Нью-Йорка Тиффани Флойд путешествовала на машине с четырехлетней дочерью, когда 26 июля остановилась недалеко от города Буффало, чтобы пообедать в сетевом фастфуд-ресторане Burger King. Флойд заказала еду на вынос. Когда вскоре после этого девочка стала разворачивать в машине свой бургер, она пожаловалась на капли кетчупа. Мать посмотрела на бургер и сразу поняла, что на упаковке и куске булки не кетчуп, а чья-то кровь.

Женщина позвонила в министерство здравоохранения с жалобой, что ей продали бургер, забрызганный кровью. С рестораном связались сотрудники министерства, которые контролируют соблюдение санитарных норм в точках общественного питания.

Менеджер рассказал сотруднику министерства, что работник ресторана, будучи в перчатках, прищемил палец дверцей микроволновки и не заметил, что у него началось кровотечение. Впоследствии ресторан связался с Флойд, чтобы принести извинения, и выпустил пресс-релиз, объясняющий детали инцидента. Представители Burger King также заявили, что в выходные после происшествия заведение было закрыто для посетителей, чтобы провести генеральную уборку на кухне ресторана. Они добавили, что все сотрудники прошли переобучение, чтобы подобное не повторилось.

Флойд тем не менее осталась не удовлетворена реакцией Burger King. Она сказала, что ее дочь травмировало это событие и с тех пор девочка почти ничего не ест, опасаясь найти кровь в еде.

Ранее сообщалось, что медсестра из США неожиданно для себя родила ребенка в туалете фастфуд-ресторана. Женщина пришла в заведение, чтобы купить ланч для пациента, когда у нее внезапно начались схватки.