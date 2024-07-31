Среди мобилизованных в ВСУ оказались осужденные за тяжкие преступления

«Страна»: треть мобилизованных в ВСУ заключенных осуждены за тяжкие преступления

Треть согласившихся служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) получили срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в пенитенциарной системе.

Многие из них уже попали в боевые части. При этом источник издания уточнил, что в бригадах ВСУ не стали делать отдельных частей по типу штрафбатов. В то же время отмечается, что бывшие заключенные живут отдельно от остальных военных.

Как рассказал мобилизованный в ВСУ, бывший заключенный Антон Ш., новое начальство сначала явно опасалось бывших заключенных. «От нас ожидали бунтов, побегов, драк с поножовщиной. Но наши оказались намного спокойней, чем обычные мобилизованные. Во всяком случае, пьяных драк у нас нет», — заявил он. Собеседник издания объяснил это опытом — бывшие заключенные пьют «тихо после отбоя», однако чаще употребляют не запрещенный в армии чифир. Антон Ш. также добавил, что командиры и инструктора уважают бывших заключенных за спокойствие и отсутствие залетов.

Ранее плененный солдат ВСУ, бывший заключенный Дмитрий Ромаев рассказал, что мобилизованные заключенные оказывают давление и насаждают криминальную иерархию среди остальных военнослужащих.

До этого стало известно, что на Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных. Всего, по данным Министерства юстиции, контракт с украинской армией заключили более 3800 осужденных граждан.