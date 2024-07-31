Дети тайком сняли на видео грязь и угрозы избиением в летнем лагере на острове в России

В Приморском крае дети пожаловались на грязь и угрозы избиением в летнем лагере

В Приморском крае дети, отдыхающие в летнем лагере на острове «Аскольд», пожаловались на грязь и угрозы избиением. Об этом пишет Amur Mash в Telegram.

На видео, снятом тайком одной из отдыхающих девочек, слышно, как на нее кричит женщина. По информации канала, взрослая россиянка пыталась заставить школьницу мыть туалет, а когда та отказалась, начала угрожать применением силы. «Я сказала молчать! Я говорю! — грубо приказывает сотрудница лагеря. — Ты хочешь, чтобы я тебе по харе надавала? Так я могу».

Далее на записи видно, предположительно, жилое помещение, в котором на грязном полу лежат матрасы.

Как утверждает издание, дети также пожаловались, что во время езды на катере им не выдали спасательные жилеты. Помимо этого, в лагере нет горячей воды, а во время дождя домик, где жили дети, затопило водой.

На жалобы отреагировала прокуратура Приморского края. В ведомстве отметили, что официальные учреждения детского отдыха на острове отсутствуют. Известно, что лагерь, где снято видео, организован фондом поддержки молодежных инициатив «Татьянин день», руководителю которого уже было объявлено предостережение о недопустимости размещения места отдыха несовершеннолетних на Аскольде, где запрещена любая подобная деятельность.

В прокуратуре также сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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