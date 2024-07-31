Доктор объяснил причины распада личности у алкоголиков

Хирург Умнов рассказал, что при алкоголизме разрушаются нейроны в головном мозге

Хирург Александр Умнов рассказал, почему при алкоголизме у человека происходит распад личности. Причину этого врач назвал «Известиям».

При длительном употреблении алкоголя в коре больших полушарий головного мозга гибнут нейроны, объяснил доктор. Из-за этого происходит нарушение когнитивных способностей, возникают проблемы с памятью, ухудшается работоспособность и происходит разрушение личности. Также при алкоголизме человек становится агрессивнее и раздражительнее, добавил врач.

Умнов подчеркнул, что алкоголь негативно влияет не только на мозг, но и на другие органы, в том числе на печень и желудочно-кишечный тракт. По словам доктора, злоупотребление спиртным увеличивает риск развития цирроза и рака.

Ранее Умнов предупредил, что некоторые блюда из мяса могут быть смертельно опасными. К примеру, тартар, строганина или карпаччо, по его словам, способны стать причиной сильнейших отравлений.