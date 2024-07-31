Виктор Дробыш с сыном вышли из рэперского лейбла

Mash: Виктор и Валерий Дробыш вышли из музыкального лейбла StartUp Music

Продюсер Виктор Дробыш и его сын Валерий вышли из музыкального лейбла StartUp Music. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В связи с этим такие рэп-исполнители, как Blago White, 044 ROSE, BABYMOON, которые подписаны на лейбл, перейдут под управление нового руководства. Отмечается, что Дробыш-младший, который являлся генеральным директором и основателем StartUp Music, владел 5 процентами компании, а сам продюсер — 7 процентами.

Ранее правообладатель хита Руслана Набиева «По ресторанам» подал в суд за нарушение авторских прав на лейбл сына Виктора Дробыша из-за трека рэпера Konfuz под названием «По всем клабам». Истец заявил, что авторы композиции использовали мотив популярной песни, и потребовал возместить ущерб в размере 600 тысяч рублей.