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15:47, 31 июля 2024Культура

Виктор Дробыш с сыном вышли из рэперского лейбла

Mash: Виктор и Валерий Дробыш вышли из музыкального лейбла StartUp Music

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Виктор Дробыш и его сын Валерий вышли из музыкального лейбла StartUp Music. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В связи с этим такие рэп-исполнители, как Blago White, 044 ROSE, BABYMOON, которые подписаны на лейбл, перейдут под управление нового руководства. Отмечается, что Дробыш-младший, который являлся генеральным директором и основателем StartUp Music, владел 5 процентами компании, а сам продюсер — 7 процентами.

Ранее правообладатель хита Руслана Набиева «По ресторанам» подал в суд за нарушение авторских прав на лейбл сына Виктора Дробыша из-за трека рэпера Konfuz под названием «По всем клабам». Истец заявил, что авторы композиции использовали мотив популярной песни, и потребовал возместить ущерб в размере 600 тысяч рублей.

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      Варвара Кошечкина
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