Еще один регион России в ответ на указ Путина увеличил выплату бойцам СВО более чем вдвое

В Липецкой области увеличили выплату бойцам СВО до 600 тысяч рублей

Еще один регион России в ответ на указ президента Владимира Путина увеличил выплату бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине более чем вдвое — до 600 тысяч рублей. Речь идет о Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram.

Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей военным, которые заключат контракт с Минобороны для службы на передовой в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Глава государства также рекомендовал регионам выплачивать добровольцам не менее 400 тысяч рублей.

«На региональном уровне мы также приняли решение увеличить областную разовую выплату до 600 тысяч рублей. Таким образом, добровольцы, заключившие контракт с 1 августа с Министерством обороны в Липецкой области, смогут получить суммарную разовую выплату в размере 1 миллиона рублей», — отметил Артамонов.

Ранее после указа президента до 500 тысяч рублей выплату бойцам СВО увеличили в Чувашии. В ряде регионов повышение размера выплат произошло раньше. Речь идет о Дагестане, Ростовской, Волгоградской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане получат единовременно почти два миллиона рублей.