Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:49, 31 июля 2024Россия

Еще один регион России в ответ на указ Путина увеличил выплату бойцам СВО более чем вдвое

В Липецкой области увеличили выплату бойцам СВО до 600 тысяч рублей
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Еще один регион России в ответ на указ президента Владимира Путина увеличил выплату бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине более чем вдвое — до 600 тысяч рублей. Речь идет о Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram.

Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей военным, которые заключат контракт с Минобороны для службы на передовой в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Глава государства также рекомендовал регионам выплачивать добровольцам не менее 400 тысяч рублей.

«На региональном уровне мы также приняли решение увеличить областную разовую выплату до 600 тысяч рублей. Таким образом, добровольцы, заключившие контракт с 1 августа с Министерством обороны в Липецкой области, смогут получить суммарную разовую выплату в размере 1 миллиона рублей», — отметил Артамонов.

Ранее после указа президента до 500 тысяч рублей выплату бойцам СВО увеличили в Чувашии. В ряде регионов повышение размера выплат произошло раньше. Речь идет о Дагестане, Ростовской, Волгоградской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане получат единовременно почти два миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      США захотели лишить Китай возможности получать полупроводники

      Ищущего на Кавказе родственников истощенного бойца СВО на костыле сняли на видео

      В России создали умного робота-камикадзе

      Полицейские Таиланда перехитрили обезьяну и вернули россиянке украденную сумку

      У Boeing сменился генеральный директор

      В США исчезли данные из тюрем о заключенных из России

      Отсидевшего 34 года за убийство американца признали невиновным и отпустили

      Оппозиция в Молдавии заявила о планах восстановить связи с Россией

      Еще один регион России в ответ на указ Путина увеличил выплату бойцам СВО более чем вдвое

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше