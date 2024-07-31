Еще один российский теннисист вылетел с Олимпиады

Роман Сафиуллин проиграл Карлосу Алькарасу и вылетел с Олимпиады-2024 в Париже

Теннисист Роман Сафиуллин стал еще одним россиянином, вылетевшим с летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече третьего круга спортсмен потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу третьей ракетки мира. Сафиуллин занимает 66-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Среди россиян-участников теннисного турнира остался Даниил Медведев, выступающий в мужском одиночном разряде, а также Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они играют в паре.

Всего приглашение выступить на Играх в Париже приняли семь российских теннисистов. Помимо вышеуказанных игроков, в их число вошли Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина.