Ходорковского оштрафовали в России

Ходорковского оштрафовали на ₽ 30 тыс. за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) за нарушение порядка деятельности иноагента на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Это третий протокол, составленный в отношении Ходорковского по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Производство материалов с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом»).

Ранее, в январе и декабре прошлого года, экс-главу ЮКОСа уже штрафовали на 50 тысяч и 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.

До этого Пивоварова также оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение этого закона.

