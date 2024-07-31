Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:44, 31 июля 2024Силовые структуры

Ходорковского оштрафовали в России

Ходорковского оштрафовали на ₽ 30 тыс. за нарушение закона об иноагентах
Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский. Фото: Lehtikuva / Reuters

Таганский суд Москвы оштрафовал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) за нарушение порядка деятельности иноагента на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Это третий протокол, составленный в отношении Ходорковского по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Производство материалов с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом»).

Ранее, в январе и декабре прошлого года, экс-главу ЮКОСа уже штрафовали на 50 тысяч и 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.

До этого Пивоварова также оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение этого закона.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер Ирана приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании

      Россиянам разрешили по-новому пользоваться цифровыми рублями

      Избранный президент Индонезии поделился фотографиями из Москвы

      Россиянам повысили пенсии

      В Иране предупредили Запад из-за Палестины

      Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета Олимпиады

      Безработица в России обновила исторический минимум

      Ходорковского оштрафовали в России

      Раскрыта личность погибшего при ударе по Бейруту военного

      Трамп заявил о готовности отказаться от президентства из-за здоровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше