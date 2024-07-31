Иран потребовал привлечь Израиль к ответственности за удар по Бейруту

Иран направил в СБ ООН письмо с требованием осудить Израиль за удар по Ливану

Иран направил в Совет Безопасности (СБ) ООН письмо, в котором осудил удар Израиля по пригороду Бейрута, а также потребовал привлечь власти страны к ответственности за атаку. Об этом сообщает ТАСС.

В документе утверждается, что у Израиля нет «никакого уважения к нормам и принципам международного права».

«Совет Безопасности ООН должен немедленно и безоговорочно это осудить. СБ также должен предпринять немедленные действия в ответ на этот преступный акт, чтобы удостовериться в том, что подобная агрессия, угрожающая региональному миру и безопасности, больше не повторится», — говорится в письме.

Ранее в Ливане раскрыли подробности удара Израиля по Бейруту. Сообщается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, уточняется, что израильские военные выпустили три ракеты.