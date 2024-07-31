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18:08, 31 июля 2024Россия

Ищущего на Кавказе родственников истощенного бойца СВО с костылем сняли на видео

На Кавказе потерялся боец СВО, он приехал из-под Донецка и ищет родственников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

На юге России потерявшегося бойца специальной военной операции (СВО) сняли на видео. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На кадрах сопровождающий в военной форме поясняет, что солдат якобы числится в некоем третьем батальоне и был доставлен из донецкой комендатуры. Сам боец стоит в гражданской одежде, опираясь на костыль, и выглядит истощенным. Он невнятным голосом говорит, что ищет брата. «С СВО его привезли», — вступает в разговор мужской голос за кадром.

На вопрос автора видео боец с костылем отвечает, что ему надо воевать. «Надо выздороветь, родненький», — обращается к нему сопровождающий.

Ранее другой участник спецоперации потерялся в Москве в промежутке между авиарейсами по пути домой — в Омск. Мужчина пережил потерю памяти и не смог вспомнить, зачем он находится в городе. Солдат три дня бродил по столице, пока не решился попросить помощи в одном из военкоматов.

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      Алан Босиков
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