Известный российский комик заявил о желании получить американскую визу

Комик Медведев заявил, что собирает документы для получения визы в США

Известный российский стендап-комик Василий Медведев рассказал, что собирает документы для получения визы в США. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Бухарог Лайв», доступном на YouTube.

Юморист заявил, что нашел человека, который помогает ему с визой. Он добавил, что в случае, если ему одобрят визу и он заработает достаточно денег на поездку, то отправится в США, чтобы выступать там со стендапом.

«Америка — это стендап-мекка такая. Мне даже кажется странным, что так мало там [российских] комиков», — отметил Медведев. По его словам, в США стендап-индустрия развита лучше, чем в России.

Ранее популярный российский юморист Александр Незлобин, живущий в США, раскрыл отношение американцев к русским. Он заявил, что многие американцы ничего не знают о россиянах.

Медведев выступал в юмористических проектах Stand Up на ТНТ, «Прожарка», «Разгоны» и других. Выступает с сольными стендап-концертами.