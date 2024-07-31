Кандидат в депутаты призналась в съемках в порно и назвала себя «профессиональной шлюхой»

В США кандидат в депутаты призналась в съемках порно на платформе OnlyFans

В США кандидат в депутаты округа Хеннепин, штат Миннесота, призналась в съемках в порно. Об этом пишет Eden Prairie Local News

30-летняя Мариса Симонетти, которая баллотируется в качестве беспартийного консервативного кандидата на пост члена совета уполномоченных округа, впервые попала в скандал в июне. Тогда ее арестовали за нападение на некоего человека. В частности, утверждалось, что Симонетти сбросила на него «большого паука (возможно, тарантула) и другие вещи» с лестницы у себя дома.

После этого в информационном поле появилось множество слухов про политика. Согласно одному из них, у Симонетти есть аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans. Ранее она комментировала эту информацию уклончиво, однако 25 июля поставила точку в вопросе. «Привет, я Мариса Симонетти. Я баллотируюсь на пост представителя округа Хеннепин, и я профессиональная шлюха», — заявила американка в эфире подкаста Other Words for Whxre.

Она подтвердила, что действительно ведет порно-аккаунт на OnlyFans под ником Jennie Kennedy XO. Симонетти также сказала, что призналась, потому что «пора закончить с мелкими сплетнями и перейти к реальным проблемам». В случае избрания женщина намерена добиваться снижения налогов на недвижимость в округе и заниматься борьбой с преступностью.

Кроме того, Симонетти заявила, что прошлое человека не имеет значения, если сейчас он делает что-то полезное для общества, и добавила, что не стыдится никаких фактов из своей биографии.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans из Шотландии решила научить Риши Сунака, бывшего премьер-министра Великобритании, снимать порно для фетишистов. Модель Нова Джуэлс предложила показать бывшему премьеру лучшие позы и ракурсы для эротических съемок ног.