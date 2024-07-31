Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Габриэла Дабровски
0:2
Завершен
Мирра Андреева
Олимпиада — парный разряд (ж)
Феликс Оже-Альяссим
2:0
Завершен
Даниил Медведев
Олимпиада (м)
Химки
1:0
Завершен
Оренбург
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Спартак М
3:0
Завершен
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа A. 1-й тур
Ахмат
4:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 1-й тур
Краснодар
1:0
Завершен
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа C. 1-й тур
23:04, 31 июля 2024Спорт

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче Кубка России

«Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА в матче Кубка России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» на своем поле обыграл московский ЦСКА в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 31 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч на 52-й минуте забил Кевин Ленини.

В следующем туре ЦСКА 14 августа на своем поле примет «Нижний Новгород». «Краснодар» днем позже дома встретится с грозненским «Ахматом».

ЦСКА после двух туров с четырьмя очками занимает третье место в чемпионате России. В активе «Краснодара» два очка, клуб находится на десятой позиции в турнирной таблице.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер Ирана приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании

      «Краснодар» обыграл ЦСКА в матче Кубка России

      Обнаружена новая деталь покушения на Трампа

      Зеленский сделал заявление о переговорах с Трампом

      Силовики задержали владельца смертельного квеста в Дагестане

      Выступавшая за Россию пловчиха принесла Франции серебро Олимпиады-2024

      Во Франции раскрыли план ВСУ на истребители F-16

      В Белом доме объяснили редкие появления Байдена на публике

      В Венесуэле произошли массовые задержания участников беспорядков

      В США заявили о непричастности Вашингтона к убийству главы политбюро ХАМАС в Тегеране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше