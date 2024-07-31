«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче Кубка России

«Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА в матче Кубка России

«Краснодар» на своем поле обыграл московский ЦСКА в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 31 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч на 52-й минуте забил Кевин Ленини.

В следующем туре ЦСКА 14 августа на своем поле примет «Нижний Новгород». «Краснодар» днем позже дома встретится с грозненским «Ахматом».

ЦСКА после двух туров с четырьмя очками занимает третье место в чемпионате России. В активе «Краснодара» два очка, клуб находится на десятой позиции в турнирной таблице.