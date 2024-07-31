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17:02, 31 июля 2024Интернет и СМИ

В Европе заявили о критическом положении ВСУ на одном участке фронта

iDNES: ВСУ оказались в критическом положении под Красноармейском

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в трудном положении на красноармейском (покровском) участке фронта. Об этом заявило чешское издание iDNES, передает РИА Новости.

В европейском издании сочли, что критическое положение украинских солдат под Красноармейском (Покровском) можно объяснить несколькими причинами. Однако главная причина кроется в нехватке новых и хорошо обученных военнослужащих, отмечается в материале.

«В последние месяцы России удалось, например, благодаря удару через границу под Харьковом, растянуть фронт, что заставило украинское руководство задействовать все боеспособные резервы», — заявили в iDNES. Также утверждается, что, если ВСУ не удастся замедлить продвижение Российской армии в районах между Авдеевкой и Красноармейском, Украина может потерять ключевые позиции.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков объяснил важность взятия под контроль Покровска. Он указал, что этот город является значимым для снабжения Вооруженных сил Украины транспортным узлом в Донецкой народной республике (ДНР).

Перед этим глава ДНР Денис Пушилин назвал взятие под контроль Россией Ивано-Дарьевки и Лозоватского очередным шагом на пути к Северску и Красноармейску.

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      Маргарита Щигарева
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