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12:52, 30 июля 2024Бывший СССР

Важность взятия Покровска объяснили

Военкор Сладков назвал Покровск значимым транспортным узлом для ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Покровск является значимым транспортным узлом в Донецкой народной республике (ДНР) для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его важность объяснил военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Покровск — это бывший Красноармейск, может быть, снова он будет Красноармейском. Это важный узел транспортный, это важный узел снабжения войск противника, который действует на донецком направлении против нас», — сказал он.

Военкор назвал Покровск коммуникационным коридором, который идет в Запорожье. Кроме того, по его словам, российские силы продолжают брать под контроль территорию ДНР.

Ранее стало известно о продвижении войск России на покровском направлении. Военные смогли закрепиться на южной окраине Тимофеевки на участке шириной до 700 метров и глубиной до 600 метров. Тогда же отмечалось, что продолжаются боестолкновения за южные дома.

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      Кристина Есикова
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