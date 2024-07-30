Пушилин рассказал об очередном шаге Российской армии к Красноармейску

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ сделали очередной шаг к освобождению Красноармейска

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России Ивано-Дарьевки и Лозоватского в Донецкой народной республике (ДНР) — это очередной шаг на пути к Северску и Красноармейску. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали из Ивано-Дарьевки и Лозоватского опорные пункты. Взятие под контроль этих населенных пунктов улучшило позиции ВС России. От Ивано-Дарьевки можно двигаться к Северску, а из Лозоватского — к Красноармейску.

Ранее Министерство обороны России заявило о контроле над Лозоватским. Группировка ВС России «Центр» также нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в районе Торецка, Ивановки, Украинска, Новогородского, Щербиновки и Новоселовки Первой.

До этого армия России заняла Ивано-Дарьевку. При боестолкновении около населенного пункта потери ВСУ составили до 750 человек, а также восемь единиц ствольной артиллерии.