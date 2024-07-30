Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:41, 30 июля 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал об очередном шаге Российской армии к Красноармейску

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ сделали очередной шаг к освобождению Красноармейска

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России Ивано-Дарьевки и Лозоватского в Донецкой народной республике (ДНР) — это очередной шаг на пути к Северску и Красноармейску. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали из Ивано-Дарьевки и Лозоватского опорные пункты. Взятие под контроль этих населенных пунктов улучшило позиции ВС России. От Ивано-Дарьевки можно двигаться к Северску, а из Лозоватского — к Красноармейску.

Ранее Министерство обороны России заявило о контроле над Лозоватским. Группировка ВС России «Центр» также нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в районе Торецка, Ивановки, Украинска, Новогородского, Щербиновки и Новоселовки Первой.

До этого армия России заняла Ивано-Дарьевку. При боестолкновении около населенного пункта потери ВСУ составили до 750 человек, а также восемь единиц ствольной артиллерии.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров заявил, что у него 100 биологических детей. Как это возможно и зачем это основателю Telegram?

      В российском регионе чиновники случайно слили в сеть базу данных бойцов СВО

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      В российском городе трое молодых людей попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей

      Россия получит минимальный балл от УЕФА в таблице коэффициентов

      Раскрыт интерес россиян к поездкам во Францию перед началом Олимпийских игр

      Телеведущий спросил коллегу про туалетную привычку и возмутил пользователей сети

      Рухнул один из видов российского экспорта в Китай

      Росгвардейцы нашли схроны более чем со 100 гранатами и несколькими тысячами патронов

      46-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше