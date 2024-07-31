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17:04, 31 июля 2024Экономика

Летучая мышь напугала москвичей и попала на видео

Летучая мышь попала в квартиру к москвичам

Летучая мышь залетела в московскую квартиру и напугала жильцов. Животное попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Мышь проникла в квартиру в столичном районе Некрасовка ночью, пока владельцы спали. Попав в жилье, животное село на шкаф. Жильцы не сразу опознали существо и сначала приняли его за большого паука. Мышь испугалась поднявшейся паники и забилась за шкаф. Чтобы достать ее оттуда, потребовались усилия нескольких человек. После животное выпустили на улицу.

Ранее жительница Улан-Удэ обнаружила в своей квартире летучую мышь. Животное залетело в окно, чтобы укрыться от дождя. Попав в жилье, она начала биться о потолок.

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      Александра Качан
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