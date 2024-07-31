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15:41, 31 июля 2024Бывший СССР

Литва пригрозила Венгрии региональным давлением

Литва пригрозила Венгрии давлением из-за разрешения на въезд россиян и белорусов

Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

Литва пригрозила Венгрии организацией регионального давления из-за того, что Будапешт якобы пересмотрел позиции по въезду в страну граждан России и Белоруссии. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

Ландсбергис сообщил, что Вильнюс не намерен предпринимать односторонних действий, но может сделать это по согласованию с другими странами региона. Он добавил, что Литва может перейти к поиску регионального решения, как это уже делалось ранее.

По его словам, можно сделать так, чтобы граждане других стран не могли въезжать на территорию Шенгенского пространства автоматически, вместо этого правительство будет по каждому случаю запрашивать консультацию с другими странами-членами Европейского союза.

Ландсбергис отметил, что до сих пор такие меры не принимались, так как ни одна страна не поступала, как Венгрия.

Ранее Венгрия отвергла обвинения в визовых послаблениях для россиян. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто назвал обвинения балтийских стран «детской ложью».

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      Илья Таксюр
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