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12:42, 31 июля 2024Мир

МИД обвинил США и Японию в подготовке к масштабному конфликту

МИД: США и Япония под предлогом угрозы от РФ и КНР готовятся к конфликту

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

США и Япония под предлогом военной угрозы со стороны России и Китая готовятся к полномасштабному конфликту в Тихоокеанском регионе. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, его цитирует РИА Новости.

«Обе стороны, прикрываясь угрозами, якобы исходящими от КНДР, Китая и России, вовсю развернули подготовку к масштабному вооруженному конфликту», — сказал дипломат.

По его словам, ответ на подобные провокации Москва будет координировать вместе с северокорейской и китайской сторонами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные изучат вопрос планов США открыть новое военное командование в Японии.

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      Виктория Кондратьева
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