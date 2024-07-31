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12:38, 31 июля 2024Интернет и СМИ

МИД России призвал осваивать Rutube

МИД России призвал активно осваивать платформу Rutube

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

МИД России призвал россиян осваивать платформу Rutube. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что видеохостинг YouTube транслирует политические установки США, поэтому считать его нейтральной платформой нельзя.

Также МИД отметил, что YouTube не выполняет требования Роскомнадзора по удалению более 60 тысяч материалов, содержащих запрещенную в России информацию. Ведомство призвало активно подключаться к российскому Rutube и осваивать его.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о возможных мерах в отношении американского видеохостинга. В ведомстве отметили, что основанием для их принятия может стать неуважительное отношение к России.

25 июля глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России будет замедляться работа YouTube. Депутат объяснил, что этот шаг будет направлен против администрации видеохостинга, которая не соблюдает российское законодательство.

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