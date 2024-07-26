В Роскомнадзоре рассказали о мерах в отношении YouTube

Роскомнадзор: неуважение к России — основание для мер в отношении YouTube

В Роскомнадзоре назвали основание для принятие мер в отношении видеохостинга YouTube. Слова ведомства приводит РИА Новости.

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — рассказали в Роскомнадзоре.

В ведомстве также подчеркнули, что у него разработаны меры на случай подобных действий компании. Роскомнадзор подчеркнул, что оставляет за собой право на их использование.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что YouTube необходимо «закрыть к чертовой матери». Он заявил, что российские соцсети и платформы не развиваются из-за того, что популярные в России личности не пользуются ими.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о замедлении YouTube в России. Он добавил, что скорость загрузки видео снизится до 70 процентов. Хинштейн также добавил, что этот шаг будет направлен против администрации видеохостинга, нарушающее российское законодательство. Позднее он добавил, что YouTube не может оплачивать услуги российских серверов, на которых хранится основной видеоконтент.