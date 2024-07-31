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13:22, 31 июля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении еще одного немецкого танка Leopard в зоне СВО

МО: в ДНР группировка «Юг» уничтожила еще один немецкий танк Leopard

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки российские военные уничтожили еще один немецкий танк Leopard. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось поразить подразделениями «Южной» группировки войск в Донецкой народной республике (ДНР). Там же армия России улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике противника в районах Часова Яра, Верхнекаменского, Северска и Катериновки.

На этом направлении боевых действий, по данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 710 военных. Они же лишились бронетранспортера М113 и трех гаубиц М777 американского производства, а также двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н». Там же удалось поразить три склада боеприпасов.

Уничтожение немецкого Leopard ранее попало на видео. Удар по Leopard был нанесен на кураховском направлении. На снятых с воздуха кадрах запечатлен момент взрыва танка. После этого над ним появляются клубы дыма.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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