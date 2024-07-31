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16:35, 31 июля 2024Россия

В Госдуме высказались о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Колесник: закон об отсрочке от мобилизации для многодетных нужно проработать
Андрей Колесник

Андрей Колесник. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. В разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил, что соответствующую идею нужно проработать.

Ранее стало известно, что Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, которые имеют трех и более детей.

«Нужно много продумать. Бывают ситуации, когда отец многодетный, но живет с другой женщиной. Если мы все останемся в тылу, ничего хорошо не будет», — заявил Колесник.

Мужчины обязаны защищать свою Родину, но тем не менее этот закон нужно основательно проработать, потому что законы без детальной проработки не принимаются. Их надо обсуждать совместно с заинтересованными лицами, ведомствами

Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее первый заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов тем, что «национальная безопасность и обороноспособность государства должны стоять в приоритете».

Проект об отсрочке от мобилизации внесен в нижнюю палату парламента был в сентябре 2022 года. В мае комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект, так «расширение перечня отсрочек (...) негативно отразится на комплектовании Вооруженных Сил».

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