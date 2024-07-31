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13:13, 31 июля 2024Россия

Мурашко заявил о тяжелом состоянии госпитализированных после крушения поезда

Мурашко сообщил о тяжелом состоянии госпитализированных после крушения поезда

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Двое госпитализированных после крушения поезда в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, состояние остальных находящихся в больницах пострадавших оценивается как средней степени тяжести. На данный момент из стационаров выписали 20 человек, в том числе 11 детей.

«В больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 пострадавших, в числе которых один ребенок», — сказал министр здравоохранения.

29 июля пассажирский поезд Казань Адлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. С рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров. По неофициальным данным, пострадали 140 человек. В их числе водитель грузовика — его ввели в искусственную кому, он находится в тяжелом состоянии.

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      Никита Абрамов
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