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21:55, 31 июля 2024Мир

На северо-западе Рима произошел крупный пожар

На склонах Монте-Марио в Риме произошел крупный пожар
СюжетЛесные пожары:

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Крупный пожар начался в одном из кварталов Рима — на склонах Монте-Марио, в микрорайоне на холме, который расположен на северо-западе города. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, из нескольких зданий эвакуировали людей. Пожар коснулся локальной студии гостелевидения RAI и астрономической обсерватории.

К ликвидации возгорания привлечены несколько расчетов пожарных, а также специализированная техника, в том числе вертолеты.

Ранее сообщалось о риске усиления экстремальной жары в ряде стран Южной Европы, включая Италию, Испанию и Грецию, на территории которой уже вспыхнули крупные очаги лесных пожаров.

23 июля на греческом острове Родос эвакуировали все гостиницы, которым угрожали вспыхнувшие из-за жары масштабные лесные пожары. Более 2000 человек были вывезены морем.

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      Юлия Мискевич
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