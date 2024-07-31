На Украине задержали бросившего коктейль Молотова в военкомат

«Страна.ua»: в Винницкой области задержали бросившего коктейль Молотова в ТЦК

В Винницкой области был задержан молодой человек, бросивший коктейль Молотова в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), пишет издание «Страна.ua».

Задержанным оказался молодой человек 17 лет из Одессы. Свои действия он снимал на телефон, но вскоре его задержали.

Ранее в Киеве неизвестные подожгли автомобиль военного. Машина стояла на улице Ивана Федорова — судя по кадрам, у него оказалась повреждена передняя часть.

До этого сообщалось, что автомобили сотрудников ТЦК и военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись массовым поджогам в городах Украины. Масштабы операций партизан приняли серьезный оборот, поэтому военнослужащие ВСУ просят не путать их с сотрудниками военкоматов, чтобы не лишиться своих транспортных средств из-за ошибки.