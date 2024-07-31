Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:35, 31 июля 2024Экономика

Названы ежемесячные траты Украины на поддержание курса гривны

Экономист Кущ: Нацбанк Украины тратит $3 млрд в месяц на поддержку курса гривны
СюжетКурс доллара:

Фото: Frank Hammerschmidt / DPA / Globallookpress.com

Нацбанк Украины (НБУ) тратит около трех миллиардов долларов в месяц из своих валютных резервов, чтобы не допустить резкого падения курса гривны. Как пишет ТАСС, такую цифру назвал киевский экономист Алексей Кущ.

По его словам, из-за этих трат с марта текущего года валютные резервы НБУ сократились почти на пять миллиардов долларов, до 38 миллиардов, то есть на 11 процентов. При этом, как отмечает эксперт, Минфину Украины для удержания бюджета в запланированных рамках нужен курс в 45 гривен за доллар. Две эти тенденции «приведут к появлению какого-то компромиссного курса в коридоре где-то 41-43 гривны», считает Кущ.

С февраля 2022 года Нацбанк удерживал курс, начав с 29,25 гривны за доллар. 3 октября 2023 года было объявлено о переходе от фиксированного к управляемому гибкому курсу украинской валюты. Он стал определяться операциями на межбанковском валютном и карточном рынке в соответствии со спросом и предложением под контролем Нацбанка. На тот момент доллар торговался на рынке «Форекс» по 36,75 гривны.

В июле официальный курс украинской валюты впервые в истории преодолел отметку в 41 гривну за доллар. При этом бюджетный дефицит страны называют сейчас самым большим в мире — госрасходы превышают доходы вдвое, а недостающие 40 миллиардов долларов покрываются из средств Запада.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В Генпрокуратуре назвали ответственных за теракты в «Крокусе» и Дагестане

      В ЛНР рассказали о борьбе ВС России против систем западной разведки на фронте

      Туристы пожаловались на необходимость мыться в море из-за отсутствия света в Абхазии

      Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору

      На Олимпийских играх показали российский флаг

      В России сын майора полуголым пролез в закрытый ТЦ и попал на видео

      На Украине задержали бросившего коктейль Молотова в военкомат

      Проктолог назвала наиболее опасные сидячие профессии

      ФСБ раскрыла подробности по делу осужденного в России агента СБУ Кармазина

      В ХАМАС назвали дату и место похорон Хании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше