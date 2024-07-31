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12:59, 31 июля 2024Наука и техника

В одной из программ Microsoft исчезла вся реклама

Neowin: Microsoft удалила всю рекламу из мессенджера Skype

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft удалила все рекламные блоки из популярного мессенджера Skype. На это обратило внимание издание Neowin.

Реклама из программы исчезла после выхода версии 8.125.76.201. В материале говорится, что рекламные блоки перестали отображаться во всех версиях приложения — как для компьютеров, так и для смартфонов.

Журналисты издания Neowin назвали подобное решение «ошеломляющим и неожиданным шагом», так как, по их словам, Microsoft встраивает контекстную рекламу практически в каждый свой продукт. В компании заявили, что убрали рекламу ради «более плавного, удобного и приятного пользовательского опыта».

Кроме того разработчики программы заявили об улучшении пользовательского интерфейса, навигации, оптимизированном меню, упрощенном доступе к инструментам искусственного интеллекта (ИИ) — например, для работы с изображениями. Также специалисты исправили некоторые известные ошибки.

Skype — бесплатное ПО для обмена сообщениями с функциями видеосвязи. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела компанию-разработчика программы за 8,5 миллиарда долларов.

В начале июля стало известно, что корпорация Microsoft добавила в ОС Windows 11 23H2 и 22H2 новую рекламу. Рекламные блоки появились в раздел меню «Пуск» и настройках системы.

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      Андрей Ставицкий
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