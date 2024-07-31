В одной из программ Microsoft исчезла вся реклама

Neowin: Microsoft удалила всю рекламу из мессенджера Skype

Корпорация Microsoft удалила все рекламные блоки из популярного мессенджера Skype. На это обратило внимание издание Neowin.

Реклама из программы исчезла после выхода версии 8.125.76.201. В материале говорится, что рекламные блоки перестали отображаться во всех версиях приложения — как для компьютеров, так и для смартфонов.

Журналисты издания Neowin назвали подобное решение «ошеломляющим и неожиданным шагом», так как, по их словам, Microsoft встраивает контекстную рекламу практически в каждый свой продукт. В компании заявили, что убрали рекламу ради «более плавного, удобного и приятного пользовательского опыта».

Кроме того разработчики программы заявили об улучшении пользовательского интерфейса, навигации, оптимизированном меню, упрощенном доступе к инструментам искусственного интеллекта (ИИ) — например, для работы с изображениями. Также специалисты исправили некоторые известные ошибки.

Skype — бесплатное ПО для обмена сообщениями с функциями видеосвязи. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела компанию-разработчика программы за 8,5 миллиарда долларов.

В начале июля стало известно, что корпорация Microsoft добавила в ОС Windows 11 23H2 и 22H2 новую рекламу. Рекламные блоки появились в раздел меню «Пуск» и настройках системы.