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18:39, 31 июля 2024Путешествия

Обстановку на пляже Анапы описали фразой «если все выйдут из моря, мест не останется»

Переполненный пляж Анапы, на котором запретили купаться, попал на видео

Переполненный пляж Анапы в последний день июля попал на видео. Ролик, снятый одним из отдыхающих, опубликован в Telegram-канале «Краснодар и край».

На размещенных в сети кадрах видно большое количество отдыхающих, которые, несмотря на запрет на купание из-за шторма и сильного донного течения, пришли провести время у воды.

«Если все выйдут из моря, мест здесь не останется, я прям в этом уверен», — такой фразой описал обстановку на пляже российского курорта автор видео, добавив, что люди пьют, отдыхают и загорают.

Ранее цветущее море на пляже «Лагуна» в Анапе приобрело зеленый цвет и попало на видео. Пользователи сети сравнили его с супом.

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      Алина Черненко
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