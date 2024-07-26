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17:47, 26 июля 2024Путешествия

Пользователи сети назвали цветущее море в Анапе супчиком

Цветущее море в Анапе приобрело зеленый цвет и попало на видео

Цветущее море на пляже Лагуна в Анапе приобрело зеленый цвет и попало на видео. Кадры, снятые одной из подписчиц, опубликовал Telegram-канал «Краснодар и край».

На размещенном в сети ролике девушка заходит в воду, в которой со всех сторон плавают густые водоросли. «Вот оно — прекрасное море Анапы. Смотрите, какое оно "чистое"! Это просто "кристальная чистота" вокруг!» — иронизирует автор видео.

Один из пользователей сети в комментариях назвал цветущее море супчиком. Другие не увидели в этом явлении ничего необычного. «А чему удивляться? Редко путешествуют туристы, раз не в курсе, что там каждый год такое», «Зачем люди туда едут? Надеются, что в этом году такого не будет? Видео не передает запах всего этого...», «Нет денег на нормальные курорты — сидите дома под душем лучше», — возмутились юзеры.

Ранее переполненные отдыхающими пляжи Анапы попали на видео. Автор ролика порадовался такому количеству туристов. «Это восхитительно!» — отметил он.

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      Алина Черненко
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