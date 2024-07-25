Переполненные пляжи российского курорта попали на видео

Shot: переполненные отдыхающими пляжи Анапы попали на видео

Переполненные отдыхающими пляжи Анапы попали на видео. Кадры с российского курорта публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что берег моря забит туристами и еще примерно столько же людей находятся в этот момент в воде. За кадром автор ролика заметил: «Это восхитительно!»

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились на отдых в регион на севере страны — турпоток в Архангельскую область вырос в течение года более чем в два раза, составив 805 тысяч человек. Уточнялось, что росту турпотока способствуют в первую очередь самостоятельные путешественники.