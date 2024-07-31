Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью признался в атаке на аэродром

Подрывник из Рязани Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево

Обвиняемый в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех изготовленных им беспилотников. Об рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

По словам обвиняемого, он изготовил четыре квадрокоптера по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Подрывник уточнил детали своей атаки. Уточняется, что как и в случае с подрывом поезда, Сидики раскаялся в содеянном.

В 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб — 35-летнетнего жителя Рязани Руслана Сидики, имеющего гражданство России и Италии. Он подозревается сразу в двух резонансных преступлениях: организации атаки дронов на военный аэродром «Дягилево» в Рязани и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области. Сообщалось, что украинские спецслужбы обещали Сидики 15 тысяч долларов, он связался с ними по собственной инициативе и был завербован. Деньги ему так и не выплатили.