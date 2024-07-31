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11:58, 31 июля 2024Россия

Один человек пострадал при ударе ВСУ по заправочной станции в российском регионе

В Курской области ВСУ ударили по заправочной станции, пострадал один человек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Курской области один человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

Целью очередной атаки стала автозаправочная станция — на нее с беспилотника было сброшено взрывное устройство. При этом пострадал работник заправки. Мужчину госпитализировали, сведений о его состоянии не приводится.

Помимо этого, повреждения получило здание операторской, а также оборудование.

Это не первый за последнее время удар по автозаправочной станции в Курской области. В начале июля ВСУ атаковали еще одну заправку, после чего там загорелись бензиновые колонки.

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      Алан Босиков
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