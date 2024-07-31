Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 31 июля 2024Мир

Одна страна помешала ЕС выступить с заявлением по ситуации в Венесуэле

Politico: ЕС не смог выступить с заявлением по Венесуэле из-за вето Венгрии

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Европейский союз (ЕС) не смог выступить с единым заявлением по ситуации после выборов в Венесуэле из-за вето Венгрии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, страны ЕС хотели принять совместное заявление, в котором они собирались выразить обеспокоенность по поводу результатов выборов 29 июля и якобы имевших место «недостатках и нарушениях», но этому помешала позиция Будапешта.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе президента страны Николаса Мадуро объявили о его победе. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро набрал 51,2 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов.

После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты. Беспорядки охватили 19 из 23 штатов, а также столичный округ. Протестующие предприняли попытку прорваться в посольство Аргентины, однако встретили сопротивление силовиков. Также они предприняли попытку снести ряд статуй, среди которых были памятники аргентинскому поэту Хосе Эрнандесу и экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о единовременной выплате решившим служить в зоне СВО по контракту

      Россияне назвали самые зеленые города страны

      Китай осудил убийство главы политбюро ХАМАС в Иране

      Способность Украины самостоятельно покрыть потребности в финансах оценили

      В Литве объявили набор волонтеров по гражданской обороне

      Врач назвал лучший напиток для утоления жажды

      Помилованного Путиным военного задержали в российском регионе

      45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фигуру в бикини

      В Казахстане решили оценить честность и справедливость силовиков

      В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше