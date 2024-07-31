Одна страна помешала ЕС выступить с заявлением по ситуации в Венесуэле

Politico: ЕС не смог выступить с заявлением по Венесуэле из-за вето Венгрии

Европейский союз (ЕС) не смог выступить с единым заявлением по ситуации после выборов в Венесуэле из-за вето Венгрии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, страны ЕС хотели принять совместное заявление, в котором они собирались выразить обеспокоенность по поводу результатов выборов 29 июля и якобы имевших место «недостатках и нарушениях», но этому помешала позиция Будапешта.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе президента страны Николаса Мадуро объявили о его победе. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро набрал 51,2 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов.

После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты. Беспорядки охватили 19 из 23 штатов, а также столичный округ. Протестующие предприняли попытку прорваться в посольство Аргентины, однако встретили сопротивление силовиков. Также они предприняли попытку снести ряд статуй, среди которых были памятники аргентинскому поэту Хосе Эрнандесу и экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу.