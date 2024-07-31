Отправившийся на СВО эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно

Отправившийся на СВО эмигрант из Дании попросил вернуть его обратно

Заключивший контракт с Минобороны России и отправившийся на специальную военную операцию (СВО) на Украине 33-летний эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно, пишет UFA1.RU.

По данным издания, в 2023 году мужчина эмигрировал в Россию из-за того, что «он придерживается традиционных ценностей и ему чужда европейская политика по вопросам секс-меньшинств, а также он не хотел платить налоги своему правительству».

С его слов, в России он хотел попасть на военную службу, но не планировал оказаться в зоне боевых действий. По объявлению он обратился в центр «Патриот» в Москве. Как рассказал мужчина, ему якобы предложили заключить контракт на один год, но документ был на русском языке, который он не знал достаточно хорошо. Бумаги он все равно подписал, после чего оказался в Донбассе.

В январе 2024 года датчанину сообщили, что ему продлили срок пребывания в России. Летом он планировал демобилизоваться, так как срок его контракта заканчивался. Но ему это не удалось. По его словам, ему объяснили, что контракт, подписанный с Минобороны, бессрочный, и он не может уволиться.

Датчанин подал иск к Минобороны и попросил признать его контракт недействительным, обосновав тем, что подписал документ на русском языке, и не до конца понимал, в чем его суть. Первая инстанция военного суда Москвы отказалась признавать контракт недействительным. Мужчина подал на апелляцию, иск находится на рассмотрении. Эмигрант также заявил, что намерен обратиться в посольство Дании.

Ранее получивший паспорт за участие в СВО египтянин попросил отпустить его из армии. Со слов бойца, он подписал годовой контракт с Минобороны, и по истечении контракта ему сообщили, что он продлен на неопределенный срок в связи с указом о мобилизации.

