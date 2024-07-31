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15:31, 31 июля 2024Экономика

«Почта России» приняла решение по выплате дивидендов

«Почта России»: дивиденды за 2023 год выплачиваться не будут

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Единственный акционер «Почты России» решил, что не будет выплачивать дивиденды за 2023 год и распределять прибыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Ситуацию объясняют убытками, которые понесло АО «Почта России» в 2023 году. Единственным его акционером является Российская Федерация в лице Росимущества.

В июне 2024 года «Почту России» оштрафовали на рекордную сумму в 100 миллионов рублей. Истцом выступила Счетная палата, которая выяснила, что организация получила пять миллиардов рублей на ремонт отделений, но почти в четверти из них в срок ремонт так и не закончился.

В начале апреля появилась информация, что по итогам 2023 года убытки «Почты России» уменьшились в четыре раза, с 30,4 миллиарда рублей до 7 миллиардов.

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      Кирилл Луцюк
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