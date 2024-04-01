«Почта России» сообщила о сокращении убытков по РСБУ в 2023 году в четыре раза

По итогам минувшего года убытки «Почты России» сократились в четыре раза, с 30,4 миллиарда рублей до 7 миллиардов. Об этом со ссылкой на отчет компании по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) сообщает ТАСС.

Выручка оператора в 2023 году выросла до 212 миллиардов рублей (208,4 миллиарда годом ранее), а валовая прибыль составила шесть миллиардов рублей при убытке в девять миллиардов в 2022 году.

Компания объяснила динамику повышением эффективности, перенастройкой процессов в логистике, ростом производительности, активным развитием новых продуктов для массового сегмента и крупных партнеров, в том числе маркетплейсов.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков утверждает, что в 2024 году позитивный тренд продолжится. По его словам, компания смогла одновременно сохранить государственную и социальную функции, обновлять и модернизировать отделения, запустить новые услуги и повысить зарплаты персоналу.

Ранее Волков утверждал, что долги «Почты России» по итогам 2023 года уменьшились более чем на 20 миллиардов рублей, а ситуация лучше, чем ожидалось.

О проблемах «Почты России» на высшем уровне заговорили осенью 2023 года. Тогда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в компании растет финансовая дыра, но при этом никто не принимает мер, что чревато превращением дыры в финансовую яму.