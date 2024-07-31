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11:12, 31 июля 2024Путешествия

Погасшие огни взлетно-посадочной полосы парализовали работу российского аэропорта

«Авиаторщина»: в аэропорту Ижевска ночью внезапно погасли огни взлетной полосы

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В аэропорту Ижевска в ночь с 30 на 31 июля внезапно погасли огни взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что из-за случившегося работа авиагавани была парализована. На устранение неполадки потратили больше трех часов. За время ремонта три самолета ушли на запасные аэродромы в Пермь и Нижнекамск.

Предварительно причиной неисправности мог стать поврежденный кабель. «Сейчас проводится внутреннее расследование с целью выявления причин и недопущения повторения подобных ситуаций в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Ранее климатические активисты из группы Last Generation приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в крупнейшем аэропорту Франкфурта и парализовали его работу. Уточняется, что активисты выступают против использования ископаемого топлива.

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      Марк Успенский
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