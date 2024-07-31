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04:07, 31 июля 2024Мир

Политолог допустил столкновение ЧВК «Вагнер» со спецназом НАТО в Мали

Политолог Диабатэ: ЧВК «Вагнер» в Мали могла столкнуться со спецназом НАТО

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Бойцы ЧВК «Вагнер» могли столкнуться в ходе боевых действий со спецназом НАТО, допустил малийский эксперт-политолог Адама Диабатэ. В разговоре с РИА Новости он заявил, что это то, чего следовало ожидать с учетом сложных механизмов геополитики и ситуации, «в которую загнал себя Запад».

«Фактически мы столкнулись со спецназом, потому что их действия были спланированы посекундно, так же как и тактика, логистика, система эвакуации, штурмовые группы. Все было так, как на Западе», — объяснил эксперт. По мнению Диабатэ, бойцы ЧВК столкнулись с западным спецназом под прикрытием.

Ранее научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин предположил, что Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины могло быть причастно к атаке повстанцев-туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали.

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      Маргарита Пименова
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