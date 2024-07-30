«Они хотели досадить России». Зачем Украина приписывает себе победу над ЧВК «Вагнер» в Мали?

Политолог Козюлин допустил участие Киева в нападении на ЧВК «Вагнер» в Мали

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины может быть причастно к атаке повстанцев-туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали, чтобы досадить России. Об этом «Ленте.ру» сообщил научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Так политолог прокомментировал слова официального представителя ГУР Андрея Юсова о том, что Киев причастен к событиям в Мали. По заявлениям представителя ведомства, спецслужбы помогли повстанцам с подготовкой операции.

Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию (...). О деталях мы, безусловно, не будем пока говорить, продолжение будет Андрей Юсов официальный представитель ГУР МО Украины

В сети появилось фото туарегов с украинским флагом

В понедельник, 29 июля, украинское издание Kiyv Post опубликовало фото, на котором повстанцы-туареги позируют с украинским флагом. Журналисты утверждают, что оно было сделано после боя с военными ЧВК «Вагнер», о котором стало известно в воскресенье, 28 июля. По их словам, кадры свидетельствуют о поддержке Киева туарегами.

Журналисты Kiyv Post добавили, что столкновения между повстанцами и вагнеровцами произошли в городе Тинзаутен, расположенном неподалеку от границы Мали и Алжира. Журналисты также подчеркнули, что ранее туареги опубликовали фотографии с уничтоженной колонной техники, якобы принадлежавшей российской ЧВК.

Что известно о столкновении бойцов ЧВК «Вагнер» и повстанцев-туарегов в Мали О нападении на бойцов ЧВК «Вагнер» стало известно в воскресенье, 28 июля. Сообщается, что столкновение между ними и туарегами продолжалось пять суток. Один из официальных Telegram-каналов ЧВК «Разгрузка Вагнера» сообщил, что военные вступили в неравный бой с исламистами из «Координационного движения Азавад» и группировки «Аль-Каида в Сахеле» (запрещенная в РФ террористическая организация), который продолжался несколько дней. В сражении также принимали участие военнослужащие армии Мали. По данным представителей ЧВК, 22 июля произошло столкновение между вагнеровцами и радикалами. В результате боя военным удалось уничтожить до 50 противников и 6 единиц техники, после чего боевики отступили. Как отмечается в сообщении «Разгрузки Вагнера», после этого радикалы вернулись с подкреплением, численность их группы превышала тысячу человек. В результате столкновения некоторые вагнеровцы попали в плен. Днем 29 июля Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в российском Министерстве обороны сообщил, что их удалось выкупить. Впоследствии эту информацию опроверг российский Telegram-канал Mash. По данным источника, в настоящее время продолжаются переговоры с повстанцами о возможности выкупа. Отмечается, что ЧВК предлагала передать террористам по 100 тысяч долларов за каждого своего бойца, находящегося в плену. Кроме того, было опубликовано видео с предполагаемыми бойцами, до сих пор находящимися в плену. По версии канала, на попавших в сеть кадрах запечатлены штурмовик и боевой медик ЧВК.

Данные ГУР могли оказаться ложью

В подлинности кадров, опубликованных Kiyv Post, усомнился телеканал RT. В своем Telegram-канале издание опубликовало видео, которое появилось в сети еще 10 июня. На нем присутствуют те же люди практически на тех же местах и в схожей обстановке.

«Видео выложено в соцсети X еще 10 июня. Однако Kyiv Post заявляет, что это их эксклюзивная фотография, якобы подтверждающая "успешную операцию ГУР" против ЧВК "Вагнер" в Мали», — говорится в сообщении телеканала.

Впоследствии российский Telegram-канал «Военный осведомитель» также отметил, что Kiyv Post и ранее публиковал видео, предоставленные ему украинской разведкой. Так, в конце января издание сообщило об атаке украинских беспилотников по бойцам ЧВК «Вагнер», которые якобы находились в Судане.

Кроме того, в июне Kiyv Post сообщал о совместных ударах украинского спецназа и сирийских повстанцев по правительственным силам, в составе которых, по утверждениям издания, также находились военные «Вагнера».

У туарегов нашлось множество сторонников после появления ЧВК «Вагнер» в Африке

Тем не менее причастность Киева к произошедшему исключать не стоит. Как рассказал Вадим Козюлин, после появления в Африке подразделений «Вагнера» у повстанцев нашлось немало внешних сторонников, заинтересованных в том, чтобы досадить России, в числе которых оказалась и Украина.

Украинские торговцы оружием сегодня имеют большие возможности по поставках туарегам вооружений советского и иностранного стандарта. А связи в африканских странах у них были налажены давно. Так что участие ГУР в последних событиях вполне можно допустить Вадим Козюлин научный сотрудник ИАМП Дипломатической академии МИД России

Он также отметил, что украинская разведка могла оказывать туарегам поддержку, делясь с ними полученными разведданными, а также перехваченными данными радиопередач. Эксперт также подчеркнул, что туареги известны своей воинственностью и навыками выживания в тяжелых природных условиях, поучиться которым у них могут спецподразделения многих стран мира, а после войны в Ливии и распада армии Муамара Каддафи они получили большое количество вооружения, включая переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты.

Кроме того, Украина могла заниматься подготовкой туарегов и поставкой им оружия с начала года. В частности, об этом сообщил Telegram-канал «Два майора», по данным которого первую группу повстанцев обучили еще в начале года, а остальные проходят обучение в настоящее время.

При этом отмечается, что действия Киева могли принести результат только сейчас из-за задержек поставок вооружения в Африку. Авторы канала добавили, что координацией проекта по подготовке повстанцев занимается украинец Андрей Грабаренко и граждане Великобритании, которые регулярно приезжают в регион через Мавританию.

В России отреагировали на признание Киева

На слова Юсова также отреагировал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он подчеркнул, что российские власти будут разбираться в произошедшем. По словам Заварзина, события на африканском континенте и атака на ЧВК «Вагнер» вызваны действиями украинских и французских властей.

Враги есть враги, о чем мы говорим. Это подлые люди. Они на стороне повстанцев-туарегов. Будем разбираться Виктор Заварзин член комитета Госдумы по обороне

Незадолго до этого появились снимки, которые подтверждают присутствие украинских наемников в Африке. Их опубликовал телеканал RT в Telegram. Сообщается, что снимки должен был опубликовать автор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин, ставший одной из жертв столкновения с туарегами.

Украинский наемник в Мали Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Мали может предъявить претензию Украине

Мали также может готовиться выразить претензию Украине в связи с произошедшим. Об этом в своем Telegram-канале сообщил африканист и политтехнолог Виктор Васильев.