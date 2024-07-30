Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:36, 30 июля 2024Бывший СССР

«Они хотели досадить России». Зачем Украина приписывает себе победу над ЧВК «Вагнер» в Мали?

Политолог Козюлин допустил участие Киева в нападении на ЧВК «Вагнер» в Мали

Фото: Luc Gnago / Reuters

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины может быть причастно к атаке повстанцев-туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали, чтобы досадить России. Об этом «Ленте.ру» сообщил научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Так политолог прокомментировал слова официального представителя ГУР Андрея Юсова о том, что Киев причастен к событиям в Мали. По заявлениям представителя ведомства, спецслужбы помогли повстанцам с подготовкой операции.

Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию (...). О деталях мы, безусловно, не будем пока говорить, продолжение будет

Андрей Юсовофициальный представитель ГУР МО Украины

В сети появилось фото туарегов с украинским флагом

В понедельник, 29 июля, украинское издание Kiyv Post опубликовало фото, на котором повстанцы-туареги позируют с украинским флагом. Журналисты утверждают, что оно было сделано после боя с военными ЧВК «Вагнер», о котором стало известно в воскресенье, 28 июля. По их словам, кадры свидетельствуют о поддержке Киева туарегами.

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Журналисты Kiyv Post добавили, что столкновения между повстанцами и вагнеровцами произошли в городе Тинзаутен, расположенном неподалеку от границы Мали и Алжира. Журналисты также подчеркнули, что ранее туареги опубликовали фотографии с уничтоженной колонной техники, якобы принадлежавшей российской ЧВК.

Что известно о столкновении бойцов ЧВК «Вагнер» и повстанцев-туарегов в Мали

О нападении на бойцов ЧВК «Вагнер» стало известно в воскресенье, 28 июля. Сообщается, что столкновение между ними и туарегами продолжалось пять суток.

Один из официальных Telegram-каналов ЧВК «Разгрузка Вагнера» сообщил, что военные вступили в неравный бой с исламистами из «Координационного движения Азавад» и группировки «Аль-Каида в Сахеле» (запрещенная в РФ террористическая организация), который продолжался несколько дней. В сражении также принимали участие военнослужащие армии Мали.

По данным представителей ЧВК, 22 июля произошло столкновение между вагнеровцами и радикалами. В результате боя военным удалось уничтожить до 50 противников и 6 единиц техники, после чего боевики отступили. Как отмечается в сообщении «Разгрузки Вагнера», после этого радикалы вернулись с подкреплением, численность их группы превышала тысячу человек.

В результате столкновения некоторые вагнеровцы попали в плен. Днем 29 июля Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в российском Министерстве обороны сообщил, что их удалось выкупить.

Впоследствии эту информацию опроверг российский Telegram-канал Mash. По данным источника, в настоящее время продолжаются переговоры с повстанцами о возможности выкупа. Отмечается, что ЧВК предлагала передать террористам по 100 тысяч долларов за каждого своего бойца, находящегося в плену.

Кроме того, было опубликовано видео с предполагаемыми бойцами, до сих пор находящимися в плену. По версии канала, на попавших в сеть кадрах запечатлены штурмовик и боевой медик ЧВК.

Данные ГУР могли оказаться ложью

В подлинности кадров, опубликованных Kiyv Post, усомнился телеканал RT. В своем Telegram-канале издание опубликовало видео, которое появилось в сети еще 10 июня. На нем присутствуют те же люди практически на тех же местах и в схожей обстановке.

Фото: Kyiv Post

«Видео выложено в соцсети X еще 10 июня. Однако Kyiv Post заявляет, что это их эксклюзивная фотография, якобы подтверждающая "успешную операцию ГУР" против ЧВК "Вагнер" в Мали», — говорится в сообщении телеканала.

Впоследствии российский Telegram-канал «Военный осведомитель» также отметил, что Kiyv Post и ранее публиковал видео, предоставленные ему украинской разведкой. Так, в конце января издание сообщило об атаке украинских беспилотников по бойцам ЧВК «Вагнер», которые якобы находились в Судане.

Кроме того, в июне Kiyv Post сообщал о совместных ударах украинского спецназа и сирийских повстанцев по правительственным силам, в составе которых, по утверждениям издания, также находились военные «Вагнера».

У туарегов нашлось множество сторонников после появления ЧВК «Вагнер» в Африке

Тем не менее причастность Киева к произошедшему исключать не стоит. Как рассказал Вадим Козюлин, после появления в Африке подразделений «Вагнера» у повстанцев нашлось немало внешних сторонников, заинтересованных в том, чтобы досадить России, в числе которых оказалась и Украина.

Украинские торговцы оружием сегодня имеют большие возможности по поставках туарегам вооружений советского и иностранного стандарта. А связи в африканских странах у них были налажены давно. Так что участие ГУР в последних событиях вполне можно допустить

Вадим Козюлиннаучный сотрудник ИАМП Дипломатической академии МИД России

Он также отметил, что украинская разведка могла оказывать туарегам поддержку, делясь с ними полученными разведданными, а также перехваченными данными радиопередач. Эксперт также подчеркнул, что туареги известны своей воинственностью и навыками выживания в тяжелых природных условиях, поучиться которым у них могут спецподразделения многих стран мира, а после войны в Ливии и распада армии Муамара Каддафи они получили большое количество вооружения, включая переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты.

Материалы по теме:
«Наш путь вместе» Как Россия помогает Африке избавиться от неоколониализма
«Наш путь вместе»Как Россия помогает Африке избавиться от неоколониализма
25 марта 2023
«Это переломный момент» Почему России выгоден союз с Африкой и какую роль в нем играет ЧВК «Вагнер»?
«Это переломный момент»Почему России выгоден союз с Африкой и какую роль в нем играет ЧВК «Вагнер»?
11 апреля 2023
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку. Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку.Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
6 июля 2023

Кроме того, Украина могла заниматься подготовкой туарегов и поставкой им оружия с начала года. В частности, об этом сообщил Telegram-канал «Два майора», по данным которого первую группу повстанцев обучили еще в начале года, а остальные проходят обучение в настоящее время.

При этом отмечается, что действия Киева могли принести результат только сейчас из-за задержек поставок вооружения в Африку. Авторы канала добавили, что координацией проекта по подготовке повстанцев занимается украинец Андрей Грабаренко и граждане Великобритании, которые регулярно приезжают в регион через Мавританию.

В России отреагировали на признание Киева

На слова Юсова также отреагировал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он подчеркнул, что российские власти будут разбираться в произошедшем. По словам Заварзина, события на африканском континенте и атака на ЧВК «Вагнер» вызваны действиями украинских и французских властей.

Враги есть враги, о чем мы говорим. Это подлые люди. Они на стороне повстанцев-туарегов. Будем разбираться

Виктор Заварзинчлен комитета Госдумы по обороне

Незадолго до этого появились снимки, которые подтверждают присутствие украинских наемников в Африке. Их опубликовал телеканал RT в Telegram. Сообщается, что снимки должен был опубликовать автор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин, ставший одной из жертв столкновения с туарегами.

Украинский наемник в Мали

Украинский наемник в Мали

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Мали может предъявить претензию Украине

Мали также может готовиться выразить претензию Украине в связи с произошедшим. Об этом в своем Telegram-канале сообщил африканист и политтехнолог Виктор Васильев.

По моей информации Бамако готовится выступить с официальной претензией к Киеву, после признания руководства ГУР Украины в координации террористических/сепаратистских группировок, ведущих боевые действия с властями Мали, и регулярно совершающих террористические акты против мирного населения

Виктор Васильевафриканист
Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Армия Израиля нанесла удар по Бейруту

      Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Израиля по Бейруту

      Вооруженный грабитель открыл огонь по постояльцам отеля в Бразилии и попал на видео

      Популярный российский комик рассказал о поедании голубей из-за бедности

      Мужчина показал гениталии ребенку на российском пляже и был задержан

      Россиянам назвали неожиданный плюс недоедания

      По Татарстану прокатились ураганы с ливнями и крупным градом. Смерч раскидал самолеты в аэропорту

      Министр обороны Израиля прокомментировал удар ЦАХАЛ по Ливану

      Айза опубликовала фото топлес

      Россияне пожаловались на назвавшего их избитого сына чмом инспектора ПДН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше